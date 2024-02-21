$92.44+0.0999.90+0.34
Почта

ЦБ РФ: Киви банку хватит средств, чтобы вернуть деньги с кошельков

Киви банку хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан, рассказали в ЦБ РФ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

В пресс-службе пояснили, что в силу закона о страховании вкладов, обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках граждан, не подлежат страхованию.

В ЦБ заметили, что возврат средств будет проходить в ходе принудительной ликвидации или банкротства Киви банка за счет денег, полученных от реализации различных активов кредитной организации.

Аналитики высказались о выплатах клиентам «Киви банка» после отзыва лицензии

«По предварительной оценке, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан», — уточнили в пресс-службе регулятора.

Ранее сообщалось, что Центробанк объявил об отзыве лицензии у Киви банка за многочисленные нарушения действующего законодательства, в том числе за недостаточную борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Компании
Видео
ПРЕСС-СЛУЖБА БАНКА РОССИИ
Банк России
Киви Банк
13
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости