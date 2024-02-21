На Nestle подают в суд за нарушения при очистке воды для напитков

Издание Le Figaro узнало о подаче Ассоциацией защиты прав потребителей Foodwatch иска к Nestle. Поводом для разбирательств стали нарушения при очистке воды для напитков.

Ассоциация жалуется на то, что компания использует на заводах во Франции запрещенные методы очистки воды. На несоблюдение производственных норм указала в январе газета Les Echos. Отмечалось, что загрязненная вода очищается французским подразделением Nestle Waters ультрафиолетом и угольными фильтрами.

Такие методы очистки считаются достаточными для обеспечения чистоты водопроводной воды, но запрещены в ЕС для производства бутилированной минеральной воды. Позднее Nestle признала проблему, но заявила, что перестала прибегать к незаконным методам очистки воды еще в 2021 году.

Foodwatch считает, что Nestle необходимо привлечь к ответственности за нарушение производственных норм, а также сокрытие информации об этом. Кроме того, ассоциация считает, что власти были осведомлены о проблеме, но не предприняли никаких действий. В этой связи она попытается добиться наказания и для властей Франции, говорится в публикации газеты.