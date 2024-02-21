«Роснано» начало рассчитываться с долгами

«Роснано» в 2023 году сократило долг на 28 млрд рублей — до 69 млрд рублей. Об этом сообщил «Интерфакс» управляющий финансовый директор компании Владислав Юнусов.

По его словам, основная часть оставшегося объема задолженности обеспечена госгарантиями.

Компания в октябре 2023 года предупреждала о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности банкротства без поддержки государства. На конец первого полугодия чистый долг «Роснано» составлял 95,56 млрд рублей.

«За прошлый год мы погасили 28 млрд рублей тела долга, помимо 10 млрд рублей процентов. Таким образом, текущая задолженность — 69 млрд рублей, из которых 61 млрд обеспечены госгарантиями», — уточнил Юнусов.

По его словам, причиной проблем стало использование долговых инструментов для венчурных инвестиций.

Юнусов выразил уверенность в наличии ресурсов для погашения облигаций на 5,3 млрд рублей 26 марта. Он также отметил заинтересованность банков в активах «Роснано», несмотря на небольшие в целом вложения в венчурные проекты в России.