Экономист оценил сообщения об отказе ряда банков КНР принимать платежи из России
Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал информацию о прекращении банками Китая приема платежей из России.
Гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин ранее рассказал изданию «Известия» о том, что три самых крупных банка Китая - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China - перестали принимать платежи из российских кредитных организаций, находящихся под санкциями. По его словам, китайские банки начали уведомлять клиентов из России о прекращении приема платежей уже вначале января 2024 года. Вместе с тем сотрудник Bank of China в комментарии для ТАСС назвал информацию о прекращении приема платежей из РФ слухами.
Эта история возникла не вчера – она возникла пару месяцев назад, когда американцы ввели те самые вторичные санкции. После этого [президент РФ Владимир] Путин проводил переговоры с [председателем КНР] Си Цзиньпином – главы государств общались именно на эту тему и достигли определенных договоренностей. И я не думаю, что китайские банки могут противоречить достигнутым на этой встрече договоренностям. Соответственно, я бы не стал говорить тут о каком-то «предательстве» или «ударе в спину» [со стороны банков КНР], полагаю, тут можно говорить о реализации неких механизмов, о которых договорились главы государств.Алексей ЗубецДиректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России
Эксперт допустил, что между Россией и Китаем есть соглашение, предполагающее использование определенных «прокладок» при проведении платежей.
«То есть крупные российские банки, которые находятся под санкциями, не будут напрямую общаться с китайскими банками, поскольку для вторых это рискованно. Однако такое общение возможно с использованием «прокладки» - какого-то маленького банка, который не находится под санкциями и может выступать в качестве расчетного банка при проведении платежей», - сказал он.
Россия является крайне значимым партером для Китая, подчеркнул Зубец.
«Американцы взяли нескрываемый курс на сдерживание китайской экономики с ее последующим серьезным повреждением, и в этих условиях Россия является очень важным партнером для Китая с самых разных сторон. Жертвовать такими отношениями китайцы не будут», - сказал он.
Эксперт подчеркнул, что полной картины происходящего между российскими и китайскими банками появляющиеся в СМИ сообщения по этой теме не дают.
«Нужно дождаться, когда ситуация прояснится, когда «рассеется туман войны», и мы увидим, что там реально происходит – это реальный отказ каких-то банков и, например, чья-то самодеятельность, связанная с разрушением новых связей между Россией и Китаем, либо же это согласованные действия по созданию новых экономических механизмов. Я не верю в то, что китайцы откажутся от России, просто потому что в одиночку им с Америкой не справиться. Поэтому, думаю, проблема так или иначе будет решена», - заключил экономист.
Ранее российский Альфа-банк объявил о получении международного рейтинга в Китае.