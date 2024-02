Гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин ранее рассказал изданию «Известия» о том, что три самых крупных банка Китая - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China - перестали принимать платежи из российских кредитных организаций, находящихся под санкциями. По его словам, китайские банки начали уведомлять клиентов из России о прекращении приема платежей уже вначале января 2024 года. Вместе с тем сотрудник Bank of China в комментарии для ТАСС назвал информацию о прекращении приема платежей из РФ слухами.