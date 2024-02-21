Альфа-банк объявил о получении международного рейтинга в Китае

«Результат отражает высокий уровень кредитоспособности банка и устойчивость его бизнес-модели, а также позицию крупнейшего частного банка по размеру активов с постоянно растущим масштабом бизнеса. Банк работает над инновационными технологичными решениями, в том числе и в области ВЭД. Например, запустил отраслевые нетворкинг площадки для предпринимателей России и Китая», — говорится в сообщении.