Металлинвестбанк прекратил проводить оплату связи и интернета

Пресс-служба Металлинвестбанка сообщила, что из-за отзыва лицензии у Киви-банка временно будут недоступны оплата сотовой связи, интернета и другие услуги, которые осуществляют через сервис Qiwi в мобильном приложении, интернет-банке и банкоматах. Соответствующее объявление она сделала в официальном Telegram-канале кредитной организации.

© dreamstime.com

Металлинвестбанк входит в топ-50 по размеру активов среди российских банков. В 2023 году США, Евросоюз и Великобритания ввели против него санкции.

В среду, 21 февраля, Банк России принял решение об отзыве лицензии у Киви банка. По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России.

Меру в отношении Киви банка приняли из-за того, что он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, указанная кредитная организация систематически допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указано в сообщении регулятора.