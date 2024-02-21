Назван возможный покупатель российских активов Danone

Руководство французской Danone, российские активы которой были переданы Росимуществу , собирается продать их молочной компании «Вамин Татарстан». Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Lenta.ru

Компания Danone работала на российском рынке с 1992 года, однако в октябре 2023 года сообщила о намерении передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В июле 2023-го доля АО «Данон Россия» перешла во временное управление Росимущества. Затем Danone в России был переименован в Health & Nutrition. Компания производит продукцию также под такими брендами, как «Простоквашино», «Актибио», «Растишка», «Даниссимо», Danone и ряд других. NSN.FM