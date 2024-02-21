Назван возможный покупатель российских активов Danone

Руководство французской Danone, российские активы которой были переданы Росимуществу, собирается продать их молочной компании «Вамин Татарстан». Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Lenta.ru
Отмечается, что «Вамин» принадлежит Минтимеру Мингазову — одному из членов совета директоров компании «Эйч энд Эн» (бывшая «дочка» Danone в РФ). Газета.Ru
Компания Danone работала на российском рынке с 1992 года, однако в октябре 2023 года сообщила о намерении передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В июле 2023-го доля АО «Данон Россия» перешла во временное управление Росимущества. Затем Danone в России был переименован в Health & Nutrition. Компания производит продукцию также под такими брендами, как «Простоквашино», «Актибио», «Растишка», «Даниссимо», Danone и ряд других. NSN.FM