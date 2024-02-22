$92.44+0.0999.90+0.34
Почта

«Ъ»: японский производитель стекла AGC продал два своих завода в России

Японская компания AGC, крупнейший в мире производитель стекла, продала два стекольных завода в России — Борский и Клинский.

Японский производитель стекла продал два своих завода в России
© РИА Новости

Об этом, как пишет «Коммерсантъ», рассказал директор предприятий Сергей Князев.

По его словам, покупателем выступил санкт-петербургский холдинг «Адамант», у которого есть активы в области переработки стекла.

Япония запретила экспортировать в Россию еще пять категорий товаров

Стоимость сделки не называется.

Ранее сообщалось, что Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана.

Компании
Сергей Князев
Коммерсант
1