Назван возможный покупатель российских активов Danone

Руководство французской Danone, российские активы которой были переданы Росимуществу, собирается продать их молочной компании «Вамин Татарстан». Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что «Вамин Татарстан» принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову. Летом 2023 года он вошел в совет директоров Life & Nutrition (переименованная дочерняя компания Danone в России). Назначение Мингазов получил после того, как компанию возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.

Как утверждает FT, директор принадлежащей «Вамину» компании Айрат Мухамадеев сообщил в письме министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, что ее руководство согласилось выплатить 17,7 миллиарда рублей (191,5 миллиона долларов) за получение контроля над российским бизнесом Danone. При этом значительная часть (7,7 миллиарда рублей) должна будет пойти на обслуживание долга в российском бизнесе, а оставшаяся сумма — на оплату доли Danone в компании.