ЦБ: QIWI Банк обеспечивал переводы в пользу криптообменников, онлайн-казино и букмекеров

Банк России после перерыва в полтора года отозвал лицензию у банка, причем таковым стала кредитная организация из топ-100 по величине активов. Потерявший право на работу КИВИ Банк уже несколько лет сталкивался с претензиями регулятора. Остановка деятельности банка ожидаемо привела и к остановке работы целого ряда связанных с ним сервисов. Теоретически их функционирование (например, тех же популярных киви-кошельков) может быть возобновлено при оперативной передаче расчетов по ним другому банку.

Об отзыве лицензии у КИВИ Банка, занимавшего 89-е место по размеру активов, ЦБ объявил утром 21 февраля. Регулятор указал, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. Кроме того, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, следует из сообщения ЦБ.

"Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", - подчеркнули в Банке России.

КИВИ Банк обеспечивал в том числе переводы в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекеров, отмечают в Банке России

Кроме того, регулятор выявил многочисленные случаи открытия банком киви-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

Также в Банке России отдельно указывают, что КИВИ Банк не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности и продолжил проведение высокорисковых операций. "Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы", - добавили в ЦБ.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов / Роман Маркелов

Регулятор назначил в КИВИ Банк временную администрацию, ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

КИВИ Банк - участник системы страхования вкладов, поэтому суммы на депозитах и счетах будут возвращены в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного человека (включая начисленные проценты).

Как сообщили в АСВ, выплаты начнутся не позднее 6 марта 2024 года. Банки-агенты, которые будут принимать заявления от вкладчиков и выплачивать возмещения, отберут на конкурсной основе до 27 февраля. Вкладчики могут подавать заявления в течение всего периода ликвидации банка, который составит не менее года.

"Требования вкладчиков к банку, превышающие страховое возмещение, будут удовлетворяться в соответствии с установленным законодательством порядком в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка", - уточнили в АСВ. По данным отчетности КИВИ Банка на 1 января 2024 года, страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в 4,6 млрд руб.

Вопросы к КИВИ Банку у ЦБ по поводу переводов между физлицами и теневым бизнесом были давно. Так, в декабре 2020 года Банк России оштрафовал организацию на 11 млн руб.: тогда ограничения действовали полгода и распространялись на большинство платежей в иностранных интернет-магазинах и переводов на предоплаченные карты корпоративных клиентов. А в августе 2023 года Банк России ввел ограничения на вывод средств c кошельков и снятие наличных в КИВИ Банке (они действовали до сих пор).

В КИВИ Банке заявили, что получили информацию об отзыве лицензии, пообещав позднее вернуться к клиентам с информацией о дальнейших действиях. Также в банке указали, что закрыли офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Реакция на отзыв лицензии у КИВИ Банка стандартной быть не могла, поскольку он принадлежал компании Qiwi, а это одна из наиболее популярных в России платежных систем. В итоге после отзыва лицензии у КИВИ Банка перестали работать киви-кошельки (они не пополняются, с них нельзя вывести деньги, а также оплатить ряд услуг), были сообщения о том, что не работают терминалы Qiwi (используются в том числе для оплаты мобильной связи и ЖКХ). Перестала работать система переводов Contact, популярная в том числе и для перевода денег за рубеж у российских релокантов. О проблемах с проведением платежей заявляли организации, использующие сервисы Qiwi: они были как минимум у Райффайзенбанка, Металлинвестбанка, ОТП Банка, банка "Точка".

"По предварительной оценке Банка России, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан", - рассказали "Российской газете" в ЦБ. При этом там напомнили, что в силу закона о страховании вкладов обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках граждан, не подлежат страхованию. Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества, уточнили в ЦБ.

У КИВИ Банка должно хватить средств, чтобы вернуть гражданам деньги с электронных кошельков, показала предварительная оценка ЦБ

"Владельцы электронных кошельков вправе подать заявление во временную администрацию с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в КИВИ Банке. В течение 30 рабочих дней заявителю будет направлено уведомление о результатах рассмотрения", - сообщили "Российской газете" в АСВ.