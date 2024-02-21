В ЕС нашли способ повлиять на работу европейских компаний в России

«Несмотря на это, многие компании, в том числе крупные транснациональные, остались в России. Они не только подрывают усилия государств-членов и граждан ЕС по отрешению России от западных фондов, они даже ставят под угрозу нашу работу, потому что они ведут бизнес и платят налоги в России», — написал он.