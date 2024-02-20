"Виола" приобрела у "Эфко" завод по производству молочной продукции

"Наше сотрудничество с "Эфко" не ограничивается сделкой, а позволит совместить развитие перспективных направлений в портфелях обеих компаний. Мы во многом разделяем ценности и подходы к ведению бизнеса", - сказал генеральный директор "Виола" Антон Лиленко, чьи слова приводятся в сообщении.