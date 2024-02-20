Финская фармкомпания обанкротится из-за ухода с российского рынка

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma объявила о возможном закрытии своего завода в Финляндии в связи с уходом с российского рынка. Убыточность предприятия вызвана потерей прибыли от продажи продукции в России.

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«Ушедшая из РФ Orion Pharma объявила о возможном закрытии завода в Финляндии. Предприятие стало убыточным из-за потери прибыли с российского рынка», — сообщает telegram-канал Mash.

Там добавили, что в прошлом году компания потеряла 25 миллионов евро после прекращения работы на российской территории.

Кроме того, Orion Pharma столкнулась с несостоятельностью на европейском рынке, поскольку клиенты не проявляют интереса к их продукции. Компания планирует провести массовое сокращение сотрудников, а в дальнейшем, если не сможет вернуться на российский рынок, рассматривает возможность полного закрытия завода в финском городе Куопио, передали в telegram-канале.