Путин разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл"

"Разрешить совершение сделок (операций) с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Тасеевское" и акциями акционерного общества "Полиметалл", - говорится в распоряжении. 19 февраля "Полиметалл" сообщил, что заключил соглашение о продаже российского бизнеса компании, исходя из оценки $3,69 млрд. Покупателем выступает АО "Мангазея плюс" - структура компании "Мангазея майнинг".