Россия потребовала от финской верфи миллионы евро

Российская сторона подала иск на 36,2 миллиарда рублей (363 миллиона евро) к судоверфи Arctech Helsinki Shipyard. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на финское издание Verkkouutiset.

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Отмечается, что исковое заявление поступило в суд в феврале от Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Дело связано с санкциями и их последствиями. ОСК утверждает, что финская сторона не выполняет договор о строительстве и передаче российской стороне ледокола, который был заказан горнодобывающей компанией «Норникель».

Владельцем верфи в Хельсинки была ОСК в период с 2014 по 2019 год. Активы судостроительной корпорации перешли к компании Algador после попадания под санкции. Algador находится в кипрской юрисдикции. Эту фирму не вносили в санкционные списки.

Однако Algador не получила разрешения на поставку ледокола для «Норникеля» в связи с введенным в 2022 году запретом на поставки судов в РФ. Договор был заключен до введения ограничений, но МИД Финляндии не дал разрешения на экспорт судна.