Акции Polymetal понизят до третьего уровня списка ценных бумаг

Мосбиржа сообщила , что с 22 февраля 2024 года акции Polymetal переведут из первого котировального списка сразу в третий. Акции компании дешевеют второй день: в понедельник котировки упали на 8% меньше, во вторник 20 февраля акции к 12.30 мск потеряли еще 9% стоимости — до 366,7 рублей за бумагу.

Причиной переноса Мосбиржа назвала раскрытие эмитентом информации о планируемой продаже российского бизнеса. В понедельник, 19 февраля, объявила о заключении соглашения о продаже российского бизнеса исходя из его оценки в $3,69 млрд. Покупателем 100% холдинговой компании «Полиметалл» (здесь сосредоточены российские активы) выступит «Мангазея Плюс» (входит в группу «Мангазея» Сергея Ячункова).

Сделка включает денежную часть в размере $1,479 млрд, из которых $1,429 млрд составят дивиденды, выплаченные российской «Полиметалл» в пользу казахстанской Polymetal до закрытия сделки, и $50 млн — выплаты денежных средств покупателем продавцу. Кроме того, сделка включает чистый долг в $2,21 млрд, который останется на балансе российской компании и, таким образом, уменьшит консолидированный долг казахстанской Polymetal.