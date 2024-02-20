В Китае обещали ответить на санкции США против компаний

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала сообщения о планах Вашингтона ввести рестрикции против китайского бизнеса за якобы оказание помощи РФ в конфликте на Украине. Она заявила, что Пекин негативно относится к односторонним ограничениям, передает агентство «Прайм».

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Мао Нин также анонсировала принятие необходимых мер для защиты компаний Китая в случае введения Вашингтоном санкций против китайской стороны.

Она подчеркнула, что в отношении украинского кризиса Пекин всегда придерживался объективной и справедливой позиции и привержен содействию миру и переговорам.

О том, что в США задумались о введении рестрикций против китайских фирм, сообщил ранее телеканал CNBC. Он сослался на американских конгрессменов.