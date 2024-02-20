ВТБ подготовил четыре стратегии для возврата заблокированных активов банка
ВТБ оценивает объем заблокированных в результате санкций в отношении банка активов на уровне около 900 млрд рублей. Кредитная организация рассматривает четыре стратегии по работе с их разблокировкой, сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Объем наших заблокированных активов на 31 декабря составляет около 900 млрд рублей. Эта величина чувствительна к курсу, поэтому если курс будет колебаться, то и совокупный объем заблокированных активов может колебаться. Средняя ставка резервирования по этим заблокированным активам около 80%, - отметил Пьянов. - У нас существуют четыре возможные стратегии, которые мы активно преследуем по осуществлении хотя бы частичной возвратности этих заблокированных активов".
О стратегиях
Первая стратегия заключается в выводе заблокированных активов из состава группы на специальное юрлицо.
"Мы планируем выделить из состава как банка "Открытие", так и банка ВТБ примерно на 183 млрд рублей суммарно заблокированные активы и заблокированные обязательства", - пояснил Пьянов.
Вторая возможная стратегия - это судебная стратегия в рамках уже запущенных судебных процедур в отношении банка "ВТБ Европа" и VTB Capital Plc. Однако с ней у ВТБ есть осложнение ввиду указа президента РФ от 3 января, который запрещает судебное взыскание по счетам типа С.
"Но мы считаем, что справедливость на нашей стороне и законодатель просто недоучел это обстоятельство. В рамках сохранности или борьбы за сохранность счетов типа С, как заложников для потенциального обмена, есть уже идущий де-факто обмен путем судебных процессов с "дочками", в которых мы лишены акционерного права. Поэтому мы надеемся в рамках этой судебной стратегии получить изменение указа, который позволит все-таки довзыскать, довести до судебного взыскания частично наших заблокированных активов, связанных с "ВТБ Европа" и VTB Capital Plc", - указал банкир.
Еще одна стратегия заключается в продаже части заблокированных активов другому контрагенту.
"Другие контрагенты позднее (чем ВТБ - прим. ТАСС) попадали под блокирующие санкции и имели другую бизнес-модель. Если у нас наблюдается недостаток обязательств с недружественными держателями или избыток заблокированных активов над этими обязательствами, то, возможно, на рынке найти контрагентов сторонних, у которых обратная ситуация и есть избыток этих обязательств перед держателями недружественных стран, - отметил Пьянов. - Если бы мы нашли такого контрагента, мы бы могли взаимовыгодно с дисконтом продать туда часть наших заблокированных активов. Этот сторонний контрагент выделил бы из себя по 292 ФЗ общество, в котором были бы и собственные заблокированные активы, и наши заблокированные активы. И на размер дисконта получить прибыль в силу полного восстановления в рамках этого выделения: 100% заблокированные активы покрываются обязательствами недружественных держателей".
По словам Пьянова, ВТБ уже нашел такого контрагента. При этом банкир не раскрыл название организации. Также топ-менеджер не стал раскрывать четвертую стратегию, пояснив, что она находится на стадии "гринфилд".
ВТБ весной 2022 года попал под санкции США и Великобритании, против него также были введены санкции ЕС. Ограничения предполагают заморозку активов и запрет на проведение операций с ними физическим и юридическим лицам из этих стран.