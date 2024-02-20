Россия выкупила у иностранных лизингодателей 165 самолетов

Российские авиакомпании в 2023 — начале 2024 года выкупили 165 самолетов у своих иностранных лизингодателей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на открытые данные и информацию от источников.

Выкупленные воздушные суда составляют около 40% от импортного парка, принадлежавшего зарубежным лизингодателям и оставшегося в России после введения санкций в 2022 году. На выкуп самолетов были выделены средства из Фонда национального благосостояния, по данным источника в правительстве, лимит в размере 300 млрд рублей исчерпан.

По данным издания, авиакомпания «Аэрофлот» урегулировала споры с лизингодателями по 93 воздушным судам, S7 Airlines выкупила 45 самолетов, «Уральские авиалинии» — 19 судов семейства Airbus, «Аврора» — восемь самолетов.

Как отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, количества выкупленных, освобожденных от «двойной регистрации» самолетов достаточно для удовлетворения спроса на международные перевозки.