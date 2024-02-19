ЦБ утвердил стандарт системы управления рисками для форекс-дилеров
Центральный банк России утвердил новый стандарт системы управления рисками форекс-дилера. Об этом сообщается в пояснительной записке российского регулятора.
Отмечается, что новый стандарт вступит в силу с 1 сентября. Обновление уточняет требования к ведению, а также оценке реестра рисков.
«С 1 сентября 2024 года форекс-дилеры должны скорректировать подходы к управлению рисками. Банк России утвердил новый базовый стандарт. Он уточняет требования к ведению реестра рисков, к их оценке, а также разграничивает полномочия органов управления форекс-дилера и риск-менеджмента в организации таких процедур», — сказано в пояснительной записке.
Помимо этого, в стандарте содержится перечень основных рисков — как финансовых, так и нет. Также в документе определяется порядок расчета обобщенных финансовых результатов, которые были получены клиентами форекс-дилера по заключенным договорам.
«Отдельная глава документа посвящена требованиям к программно-техническим средствам форекс-дилера и обеспечению информационной безопасности процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем. Предусматривается, что форекс-дилеры как минимум раз в три года должны проводить аудит программного-технического комплекса», — уточняет Центробанк.
Ранее Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.