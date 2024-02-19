ЦБ утвердил стандарт системы управления рисками для форекс-дилеров

«С 1 сентября 2024 года форекс-дилеры должны скорректировать подходы к управлению рисками. Банк России утвердил новый базовый стандарт. Он уточняет требования к ведению реестра рисков, к их оценке, а также разграничивает полномочия органов управления форекс-дилера и риск-менеджмента в организации таких процедур», — сказано в пояснительной записке.