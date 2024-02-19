Европа оштрафует Apple на €500 млн

По данным издания ITHome, компания Apple готовится к первому штрафу от Европейской комиссии, который составит около €500 млн.

© Ferra.ru

Этот штраф является частью заключения по делу, поданному Spotify в 2019 году.

Европейская комиссия признала, что Apple мешает приложениям для стриминга музыки, таким как Spotify, предлагать пользователям альтернативные методы подписки на свои услуги, обходя встроенную систему оплаты Apple и, таким образом, избегая комиссию, взимаемую компанией за покупки внутри приложений.

Ожидается, что решение Европейской комиссии не будет требовать от Apple разрешить альтернативные методы оплаты в приложениях, но она будет настаивать на том, что разработчики приложений для стриминга музыки должны иметь возможность свободно ссылаться на свои веб-сайты для онлайн-подписки, что, вероятно, приведет к более низким ценам для потребителей.