США могут ввести ограничения против компаний Китая

США рассматривают возможность введения ограничений против китайских компаний, которые якобы помогают России с поставками необходимых для проведения СВО товаров.
Об этом член Палаты представителей Конгресса США Джерри Коннолли (демократ, от штата Массачусетс) сообщил в интервью телеканалу CNBC.
"Китай должен понимать, что такой же тип санкций, которые начинают охватывать Россию и влиять на ее производительность, экономические результаты и качество жизни, могут также быть введены против Китая", - отметил он.
По его словам, введение ограничений начало обсуждаться после того, как появились сообщения о подобных планах со стороны ЕС.