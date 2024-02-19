В Польше добивались поставок с Украины несуществующего препарата

Польских депутатов обманным путем заставили добиваться ввоза с украинской территории несуществующего препарата для питомцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

Журналисты инициировали фейковую кампанию для того, чтобы оценить, насколько детально депутаты проверяют достоверность данных, поступающих к ним.

Они обращались в письменной форме к парламентариям, которые занимаются тематикой защиты животных. Кроме того, журналисты прибегли к созданию фейковой страницы в интернете. Там можно было ознакомиться с различными историями о страданиях собак.

Журналисты придумали легенду, согласно которой псам породы сиба-ину, страдающим от заболевания глаз, остро требуется лекарство, доступное в некоторых европейских и азиатских странах, а также на Украине. Подчеркивалось, что в Польше приобрести препарат нельзя. Авторы просили депутатов добиться разрешения на оборот этого лекарства в Польше.

По закону ввозить препараты с Украины можно только штучно, поскольку данного государства нет в ЕС. По словам авторов липовой инициативы, владельцы сиба-ину даже ездили за лекарством во Львов.

Некоторые депутаты поставили свои подписи под депутатским запросом для включения лекарства в перечень разрешенных в Польше.

Однако ни болезни, ни лекарства в действительности нет.