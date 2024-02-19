«За таланты идет борьба». Эксперт оценил ситуацию с нехваткой кадров на рынке труда
HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о росте популярности «тихого найма» сотрудников среди российских работодателей, а также рассказал о других тенденциях на рынке труда РФ, сформировавшихся за последнее время.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование платформы Lerna.ru сообщил, что российские работодатели стали чаще прибегать к «тихому найму», подразумевающему закрытие вакантных должностей за счет собственных же талантливых сотрудников. Поводом к изменению стратегии поиска новых работников стал дефицит кадров на рынке труда.
«Тихий найм» — это не новая практика, просто сейчас ее стали использовать чаще, что вполне логично и закономерно. Когда ты не можешь найти нужного специалиста, тебе проще «раскидать» обязанности по имеющимся сотрудникам, которые ими уже занимались. И в этой истории выигрывают все. Так, HR не нужно открывать новую ставку, а работодателю не нужно раздувать свой штат и нести лишний груз ответственности, ему не нужно «вкатывать» человека в новый для того рабочий процесс, ведь это связано с рядом трудностей. Пока новому сотруднику все покажут и расскажут – пройдет время. Кроме того, есть риск, что сотрудник окажется некомпетентным, что он окажется вором, мошенником или «засланным казачком» из конкурирующей компании. Или же он может просто не пройти испытательный срок, а на человека уже потрачено множество ресурсов. То есть с приемом на работу новых людей есть множество «но», а «тихий найм» позволяет работодателям экономить силы и средства. Вместе с тем соискатели при «тихом найме» получают дополнительную работу на текущем месте, то есть они не ищут новую работу, они уже интегрированы в коллектив, графики не пересекаются, все рабочие процессы остаются в рамках одного и того же контура, а выплата зарплаты ведется одним и тем же работодателем. При «тихом найме» также больше вероятность того, что сотрудник легко освоит новые обязанности.Гарри Мурадян Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России
Говоря о ситуации с нехваткой кадров в ряде сфер, Мурадян подчеркнул, что крупные компании активно борются за молодых специалистов.
«Несмотря на заявленную безработицу в 3,5% по России и 0,9% по Москве, согласно разным данным, в том числе данным Федерального агентства по делам молодежи, уровень нехватки талантов в крупных российских компаниях составляет до 35%. За таланты идет борьба. Часто это происходит в таком формате, когда одни компании или производственные предприятия просто молча переманивают таких специалистов у других. Бывает, что они «задергивают» одного и тоже человека. Это привело к тому, что спрос на «голубых воротничков» - на представителей рабочих специальностей, которые обычно стоят у станка – увеличился настолько, что их зарплаты высоки как никогда. Например, зарплата шлифовальщика в Саратове сейчас достигает 400 тыс. рублей в месяц. Зарплаты операторов ЧПУ могут достигать 150 – 180 тыс. рублей, тогда как раньше они составляли 40-60 тыс. рублей в месяц… «Голубых воротничков» не хватает на оборонных предприятиях, которые приглашают их с других производств, перебивая зарплаты. Тут страдает сегмент малого и среднего бизнеса, потому что там не могут платить столько же денег, сколько платят крупные игроки», - отметил он.
«Серые воротнички» - сотрудники отрасли социальной инфраструктуры - сейчас также в дефиците, добавил собеседник.
«В крупных городах РФ, таких как Москва и Санкт-Петербург, эти позиции чаще всего занимают трудовые мигранты из стран Ближнего Востока и Средней Азии. Речь идет о курьерах, водителях, официантах, уборщиках и так далее. Их острая нехватка объясняется очень просто: во-первых, это «закручивание гаек» в области миграционной политики, во-вторых, это курсовая разница. Кроме того, существует естественная убыль таких работников, связанная с завершением срока действия их миграционных карт. Русское население не хочет работать курьерами или уборщиками, но при этом стоит отметить, что, например, зарплата курьера в популярном сервисе доставки может достигать 130 тыс. рублей в месяц «грязными». Это приятная цифра, учитывая, что офис-менеджер в условном «Москва Сити» может получать порядка 45-55 тыс. рублей в месяц. Разница здесь очевидная», - рассказал он, добавив, что рост зарплат в последнее время также наблюдается у работников, занятых в сфере строительства и медицины.
Говоря о ситуации в IT-сфере, эксперт рассказал, что российские компании в последнее время стали чаще переманивать сотрудников из постсоветских стран, а также из таких государств, как Турция, Таиланд и Индонезия.
«Если их не получается переманить физически, то с такими специалистами работают на дистанции. То есть с ними заключают контракт, однако IT-специалисты продолжают работать у себя. Но, например, банки настаивают на переезде таких сотрудников в Россию, поскольку не из России работать им уже нельзя. Раньше они могли делать вид, что не знают, откуда именно работают их специалисты, но сейчас с этим все строго», - рассказал он.
Баланс спроса и предложения на российском рынке труда может быть достигнут приблизительно через два года, считает Мурадян.
«Это произойдет, когда рынок труда подготовит достаточное количество линейных специалистов – соответствующий процесс уже начался, однако на данный момент компании вынуждены переплачивать за них», - заключил Мурадян.
Ранее специалисты назвали наиболее перспективные регионы РФ для поиска работы.