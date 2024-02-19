Сбербанк изменил условия субсидирования для ряда застройщиков
С 19 февраля для застройщиков на проектном финансировании Сбера будет доступна льготная субсидия от 3,9 процента.
Для застройщиков, пользующихся комплексным продуктом банка, когда доходы от остатков на эскроу-счетах направляются на компенсацию процентов по ипотеке, размер субсидирования составит ноль процентов.
«Сбербанк всегда старается предоставить комфортные условия сотрудничества для наших партнеров и сделать выгодным конечный продукт для населения. Поэтому мы приняли решение с 19 февраля снизить ставку субсидирования для застройщиков на проектном финансировании Сбера. Размер субсидии составит от 3,9 процента. На сегодняшний день к нашей программе субсидирования присоединились уже больше 2500 застройщиков по всей России, и продолжают подключаться другие партнеры», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.