Сбербанк изменил условия субсидирования для ряда застройщиков

«Сбербанк всегда старается предоставить комфортные условия сотрудничества для наших партнеров и сделать выгодным конечный продукт для населения. Поэтому мы приняли решение с 19 февраля снизить ставку субсидирования для застройщиков на проектном финансировании Сбера. Размер субсидии составит от 3,9 процента. На сегодняшний день к нашей программе субсидирования присоединились уже больше 2500 застройщиков по всей России, и продолжают подключаться другие партнеры», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.