В Denizbank рассказали о ситуации вокруг открытия счетов гражданам РФ
В турецкий Denizbank не направляли каких-либо уведомлений по поводу запрета на открытие счетов россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя банка в одном из филиалов в Анкаре.
Собеседник подчеркнул, что счета гражданам РФ открываются.
Ранее СМИ сообщили, что Denizbank теперь запрашивает у российских клиентов документы, которые подтверждают вид на жительство в Турции.
Агентство выяснило, что запрос связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США. Представитель банка заявил, что гражданам РФ для открытия банковского счета в турецком Denizbank необходимо иметь наличие ВНЖ и неснимаемый депозит на своем счете в эквиваленте 10 тысяч долларам.
По словам собеседника, этот депозит нельзя снимать в течение действия счета.
Ранее экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин счел серьезной проблему с денежными переводами между Турцией и Российской Федерацией. По словам эксперта, важно, чтобы санкции Запада не повлекли за собой ухудшение отношений между обеими сторонами.