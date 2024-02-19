Уехавшие из страны айтишники оказались в немилости у российских компаний

В настоящее время крупные IT-компании пересматривают свою кадровую политику, предпочитая специалистов, находящихся в России, релокантам. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор компании Ideco Дмитрий Хомутов.

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«Причина этой усиливающейся тенденции – стоимость оплаты труда. В случае с кандидатами из-за границы она выше среднерыночной – 150 тыс. руб. для IT-специалистов», – сказал эксперт.

При этом, по словам Хомутова, отказываться от айтишников-релокантов совсем российские компании не готовы. В первую очередь по той причине, что количество проживающих в стране специалистов (особенно среднего и высокого уровня) с необходимыми навыками ограничено.

«Если такой кандидат претендует на вакантное место прежде всего оцениваются его компетенции, а затем компания отвечает на вопрос – готова ли она предоставить индивидуальные условия и пойти на встречу релоканту. Однако идти на такие компромиссы приходится все реже», – объяснил Хомутов.