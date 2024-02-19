СМИ: банки ОАЭ ограничили работу с клиентами из России

Крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций стали вводить ограничения на работу с клиентами из России. Об этом ссылаясь на российских бизнесменов, налоговых и юридических консультантов, а также представителей "Деловой России", сообщает газета "Ведомости".

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Банки ОАЭ перестали принимать деньги из России и отправлять платежи российским клиентам. Кроме того, кредитные организации закрывают счета компаниям, чьими собственниками являются граждане России. По информации бизнесменов, проблемы с банками ОАЭ начались задолго до того, как в декабре 2023 года вышел указ президента США Джо Байдена о вторичных санкциях. Сложности у россиян были весь 2023 год, но с сентября они существенно усилились.