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"Ведомости": банки ОАЭ ограничили работу с клиентами из России

Крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций стали вводить ограничения на работу с клиентами из России. Об этом ссылаясь на российских бизнесменов, налоговых и юридических консультантов, а также представителей "Деловой России", сообщает газета "Ведомости".

СМИ: банки ОАЭ ограничили работу с клиентами из России
© AP

Банки ОАЭ перестали принимать деньги из России и отправлять платежи российским клиентам. Кроме того, кредитные организации закрывают счета компаниям, чьими собственниками являются граждане России. По информации бизнесменов, проблемы с банками ОАЭ начались задолго до того, как в декабре 2023 года вышел указ президента США Джо Байдена о вторичных санкциях. Сложности у россиян были весь 2023 год, но с сентября они существенно усилились.

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В настоящее время российским компаниям практически невозможно открыть счет. Можно лишь в частном порядке договориться с персональными менеджерами, но это только до первой проверки. Ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов выразил обеспокоенность проблемой, связанной с банковскими платежами между Россией и Турцией, и заявил, что дипломатическое представительство активно работает с турецкими властями, чтобы избежать негативных последствий для внешнеэкономической деятельности обеих стран.

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