Банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян

«Ведомости»: банки ОАЭ начали ограничивать расчёты и закрывать счета россиян
Крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций начали ограничивать расчёты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам.
Об этом пишут «Ведомости».
По данным газеты, сейчас кредитные организации не принимают деньги из России и не отправляют платежи в обратную сторону.
Кроме того, отмечается, что в ОАЭ продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России.
Ранее турецкий банк Denizbank начал запрашивать у россиян документы о ВНЖ.
Позже в Denizbank объяснили внутренними процедурами запрос ВНЖ у россиян.