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«Ведомости»: банки ОАЭ начали ограничивать расчёты и закрывать счета россиян

Крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций начали ограничивать расчёты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам.

Банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян
© РИА Новости

Об этом пишут «Ведомости».

По данным газеты, сейчас кредитные организации не принимают деньги из России и не отправляют платежи в обратную сторону.

Кроме того, отмечается, что в ОАЭ продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России.

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