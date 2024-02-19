Минпромторг хочет повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз

Минпромторг собирается снова повысить утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику. Платеж планируется увеличить в 5-10 раз, сообщает "Коммерсантъ". В случае реализации инициативы стоимость импортных комбайнов, тракторов и опрыскивателей может вырасти на 5-10 млн руб. Ведомство рассматривает данное нововведение, несмотря на падение рентабельности сельскохозяйственного сектора.

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Отмечается, что Ассоциация аграриев России и Ассоциация дилеров сельхозтехники попросили главу Минпромторга Дениса Мантурова учесть позицию аграриев и отказаться от повышения платежа. Утильсбор на сельхозтехнику в последний раз поднимался в 2023 году.