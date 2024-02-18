Наземный персонал Lufthansa проведет стачку

Наземный персонал Lufthansa проведет 20 февраля стачку
Сотрудники наземных служб крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa начнут 20 февраля забастовку, которая продлится более суток. Об этом сообщил профсоюз сферы услуг Verdi.
Стачка начнется в 04:00 (06:00 мск) 20 февраля и завершится на следующий день в 07:10 (09:10 мск). Забастовка грозит парализовать работу ключевых аэропортов ФРГ - во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе, Кёльне/Бонне, Штутгарте.
Профсоюз требует от Lufthansa повышения зарплаты для наземного персонала на 12,5% и минимум €500 в месяц в течение года. На прошлой неделе авиакомпания предложила увеличение заработной платы на 10% в течение ближайших 12 месяцев. Verdi это предложение не устроило.
В начале февраля стачка сотрудников Lufthansa парализовала работу франкфуртского и мюнхенского аэропортов. Были отменены около 900 авиарейсов. Свои планы пришлось изменить примерно 100 тыс. пассажиров.