Наземный персонал Lufthansa проведет стачку

Сотрудники наземных служб крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa начнут 20 февраля забастовку, которая продлится более суток. Об этом сообщил профсоюз сферы услуг Verdi.

Стачка начнется в 04:00 (06:00 мск) 20 февраля и завершится на следующий день в 07:10 (09:10 мск). Забастовка грозит парализовать работу ключевых аэропортов ФРГ - во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе, Кёльне/Бонне, Штутгарте.

Профсоюз требует от Lufthansa повышения зарплаты для наземного персонала на 12,5% и минимум €500 в месяц в течение года. На прошлой неделе авиакомпания предложила увеличение заработной платы на 10% в течение ближайших 12 месяцев. Verdi это предложение не устроило.