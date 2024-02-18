Reuters: Mondelez сменила руководство бизнеса в России после критики на Западе

Американская компания Mondelez назначила в российское подразделение новое руководство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы компании. Исполнительный директор европейского отделения Mondelez Винс Губер подчеркнул, что российское подразделение является "автономной организацией", туда назначили нового гендиректора Алексея Блинова.

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Он будет подчиняться другому руководителю. По данным LinkedIn, Блинов является финансовым директором Mondelez в Москве, отмечает агентство. Губер отметил, что продаваемая в России продукция производится и распространяется на месте, без импорта готовых продуктов из Европы или экспорта из России в ЕС.