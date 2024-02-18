Путин отметил особый вклад "Газпрома" в технологический суверенитет РФ

Президент России Владимир Путин заявил о важности вклада компании «Газпром» в укрепление технологического суверенитета страны. Об этом глава государства сообщил в ходе поздравления коллектива, руководства, и ветеранов компании с 31-летием.

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— Исключительно важен и вклад «Газпрома» в укрепление технологического суверенитета России, — указано в поздравлении.

Компания активно сотрудничает с научными коллективами и предприятиями в энергетическом машиностроении, металлургии, строительстве и многих других отраслях. Все это, по словам президента, направлено на обеспечение технологической независимости государства.

Путин отметил, что «Газпром» является лидером в мировой газовой отрасли и успешно осваивает новые перспективные рынки. Помимо этого, подчеркнул глава государства, компания подтверждает репутацию надежного поставщика.

Президент добавил, что «Газпром» прекрасно понимает государственные интересы и нацелен на стратегическую перспективу. По его словам, деятельность компании направлена на реализацию проектов, созданных для сбережения исторического наследия РФ, поддержку образовательной и культурной сфер.

— Желаю вам успехов, новых достижений на благо России и нашего народа, — указано в поздравлении главы государства.