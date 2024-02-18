Путин отметил особый вклад "Газпрома" в технологический суверенитет РФ

Путин отметил особый вклад «Газпрома» в технологический суверенитет России
Президент России Владимир Путин заявил о важности вклада компании «Газпром» в укрепление технологического суверенитета страны. Об этом глава государства сообщил в ходе поздравления коллектива, руководства, и ветеранов компании с 31-летием.
— Исключительно важен и вклад «Газпрома» в укрепление технологического суверенитета России, — указано в поздравлении.
Компания активно сотрудничает с научными коллективами и предприятиями в энергетическом машиностроении, металлургии, строительстве и многих других отраслях. Все это, по словам президента, направлено на обеспечение технологической независимости государства.
Путин отметил, что «Газпром» является лидером в мировой газовой отрасли и успешно осваивает новые перспективные рынки. Помимо этого, подчеркнул глава государства, компания подтверждает репутацию надежного поставщика.
Президент добавил, что «Газпром» прекрасно понимает государственные интересы и нацелен на стратегическую перспективу. По его словам, деятельность компании направлена на реализацию проектов, созданных для сбережения исторического наследия РФ, поддержку образовательной и культурной сфер.
— Желаю вам успехов, новых достижений на благо России и нашего народа, — указано в поздравлении главы государства.
Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров поддержал кандидатуру действующего президента России Владимира Путина на предстоящих выборах. По его словам, при нем страна значительно изменилась, став независимым государством.