ОСК подала иск к финской верфи на 36 млрд рублей

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) подала иск к финской верфи Arctech Helsinki Shipyard.

По данным картотеки Арбитражного суда Москвы, сумма искового требования превышает 36 млрд рублей, но в чём суть претензий — неизвестно.

Агентство «Прайм» напоминает, что в 2014 году ОСК стала владельцем полного пакета акций этой верфи, в том же году ОСК подпала под антироссийские санкции — это привело к проблемам с получением заказов и кредитованием верфи.