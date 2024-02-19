Совладелец «ВкусВилла» вложился в новый бренд

«Тилтех капитал», совладельцем которого выступает основатель ритейлера «Вкусвилл» Андрей Кривенко, вложился в российский одежный бренд Charmstore. По словам основательницы марки, привлечение средств потребовалось для масштабирования сети. Об этом сообщает «Коммерсант».

«ТилТех Капитал» получил 5% в Charmstore. У Charmstore сейчас 22 магазина в 14 городах, включая Москву и Санкт-Петербург. В сети рассчитывают, что новый партнер поможет увеличить за пять лет число точек продаж в пять раз — примерно до 100 магазинов.

В 2023 году выручка компании составила 1 млрд руб. Старший директор CORE.XP Марина Малахатько полагает, что сеть будет интересна собственникам торгцентров. Кроме того, после ухода иностранных брендов предложения по аренде большеформатных площадей всё ещё сохраняются.