Совладелец «ВкусВилла» вложился в новый бренд

«Тилтех капитал», совладельцем которого выступает основатель ритейлера «Вкусвилл» Андрей Кривенко, вложился в российский одежный бренд Charmstore. По словам основательницы марки, привлечение средств потребовалось для масштабирования сети. Об этом сообщает «Коммерсант».
«ТилТех Капитал» получил 5% в Charmstore. У Charmstore сейчас 22 магазина в 14 городах, включая Москву и Санкт-Петербург. В сети рассчитывают, что новый партнер поможет увеличить за пять лет число точек продаж в пять раз — примерно до 100 магазинов.
В 2023 году выручка компании составила 1 млрд руб. Старший директор CORE.XP Марина Малахатько полагает, что сеть будет интересна собственникам торгцентров. Кроме того, после ухода иностранных брендов предложения по аренде большеформатных площадей всё ещё сохраняются.
«Тилтех Капитал» уже инвестировал в такие проекты как бренд одежды Noun, сети клиник доктора Фомина, бренд товаров для сна Blue Sleep, сеть премиальных гастрономических лавок «Редиска», сервис доставки «Чекбокс», оператора вторичного сырья «Убиратор», сеть садовых магазинов «Семь семян» и ювелирных Poison Drop.