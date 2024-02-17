В ФАС оценили предложение ограничить стоимость поездок на такси в непогоду

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России занялось изучением ценообразования на услуги такси в период плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС России.

«На сегодняшний день ФАС России с учетом действующего законодательства занимается анализом ценообразования на поездки на такси с целью выработки оптимального решения», — приводит слова пресс-службы ФАС Российская газета. С предложением ограничить максимальную стоимость поездки в период плохой погоды предложил депутат Виталий Милонов.

По мнению депутата, такси в современной России уже не роскошь и доступно практически каждому жителю. Поэтому он считает, что необходимо ограничить максимальную стоимость поездки на такси во время неблагоприятной и экстремальной погоды.