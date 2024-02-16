В России предложили провести эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков

Министерство промышленности и торговли России предложило провести эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года. Соответствующий проект был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, речь идет об отдельных видах алкогольной продукции с содержанием этилового спирта с крепостью менее семи процентов. Напитки будут маркировать средствами идентификации.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий акцизные ставки на табачную и отдельные виды алкогольной продукции. Закон предусматривает повышение с 2024 года ставок акцизов на табачную продукцию и табак, в том числе предназначенный для потребления путем нагревания, на три процента по сравнению с ранее установленными, и их последующую индексацию в 2025–2026 годах.