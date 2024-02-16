Российская компания отсудит миллиарды у немецкой группы Linde

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск российской компании «РусХимАльянс» (РХА, совместное предприятие «Газпрома» и АО «РусГазДобыча») к немецкой группе Linde о взыскании с нее 993 миллионов евро и 44 миллиардов рублей (всего это около 142 миллиардов рублей). Об этом со ссылкой на картотеку решений суда сообщает «Интерфакс».

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Суд постановил полностью удовлетворить иск, касающийся невыполнения условий контракта на проектирование, закупки и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства. Контракт на постройку этого предприятия в Ленинградской области был заключен между РХА и консорциумом немецкой компании Linde и ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» в 2021 году. После получения от «РусХимАльянса» аванса в мае 2022 года Linde сообщила о приостановке работ в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза.