Бананы от пяти экспортеров из Эквадора будут допущены к ввозу в Россию только после лабораторной экспертизы, которая коснется всего перечня карантинных объектов, сообщил Россельхознадзор. RT на русском

"Поступающие бананы будут допущены к ввозу только по результатам лабораторной экспертизы на весь перечень карантинных объектов, характерных для данной продукции", - говорится в сообщении. ТАСС