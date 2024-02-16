Пять компаний из Эквадора снова смогут поставлять бананы в Россию

Россельхознадзор принял решение о возвращении права пяти компаниям из Эквадора осуществлять поставки бананов в Россию. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт, передает ТАСС.

Данкверт сообщил, что поставки разрешаются под гарантии контрольной службы Эквадора.

Представитель Россельхознадзора официально объявил о том, что в понедельник в четыре часа по московскому времени состоится видеоконференция с данной службой.

«Мы уже сегодня говорим, что мы даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора», - отметил Данкверт.

Он также подчеркнул, что вся техническая часть будет обсуждаться.

Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД латиноамериканского государства сообщило, что делегация Эквадора попытается решить проблему с поставкой бананов в Россию. Уточнялось, что она посетит страну в ближайшие дни.