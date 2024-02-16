В российские магазины вернут газеты и журналы

Во всех российских розничных магазинах ожидается появление газет и журналов. Вопрос о необходимости вернуть их туда поднял статс-секретарь-замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в ходе совещания по распространению печатных СМИ в розничных сетях, передает агентство «Прайм».

Как отмечается, инициативу могут проработать в течение месяца. Если меру по возвращению продукции в магазины не примут, ведомство решится на нормативное регулирование и законодательное закрепление за периодикой места на торговых полках, отметил замминистра.

Евтухов указал на необходимость предоставить россиянам свободный доступ к отечественным газетам и журналам. Это, как уточнил он, требует налаживания продуктивного взаимодействия между торговлей и российскими издателями и возвращения на прилавки периодических печатных изданий.

Замминистра назвал неуместными отговорки представителей торговли о том, что печатная продукция не должна быть в розничных сетях. Он заявил, что в стране важно заниматься наращиванием присутствия печатной продукции.