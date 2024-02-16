Крупнейший спортивный бренд массово сократит сотрудников

Американская сеть спортивных товаров Nike готовится к сокращению 2% от всего штата фирмы. Речь идет о порядка 1600 сотрудниках, передает Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на опубликованный компанией материал пишет, что решение принято с целью уменьшения расходов. В документе также говорится, что процесс начнется в пятницу 16 февраля. Следующий этап сокращений должен завершиться к концу квартала, уточняет газета.

По словам генерального директора Nike Джона Донахью, фирма нацелена на рост инвестиций в ряд категорий. Среди них, как уточнил представитель бренда - одежда для бега, женская одежда и бренд Jordan.

Ранее старший директор, глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько заявила ТАСС, что стоимость спортивных товаров европейских брендов с перезапуском магазинов в России может подняться до 50% относительно прошлых лет.