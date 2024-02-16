Банки "Уралсиб", "АкБарс" и Московский кредитный банк остановили выдачу "Семейной ипотеки", сообщили эксперты. По данным ДОМ.РФ, кредитные организации израсходовали лимиты на оформление кредитов по программе на 77 - 90%.

"По данным аналитиков платформы Сделка.рф, с 12.02 "Ак Барс" приостановил прием и подписание заявок по "Семейной ипотеке". С 15.02 "Уралсиб" приостановил выдачу кредитов по семейной ипотеке, МКБ - по семейной, [льготной ипотеке на новостройки] и IТ-ипотеке", - сказала директор по развитию маркетплейса Сделка.рф Ольга Сидоренко.

ТАСС запросил комментарии кредитных организаций.

Так, согласно оперативным данным института развития ДОМ.РФ, Московский кредитный банк израсходовал лимит на выдачу "Семейной ипотеки" на 77,4%, "Уралсиб" - на 79,6%, "АкБарс" - на 93,3%. При этом среди пятерки крупнейших по выдаче ипотеки в РФ банков - трое уже переступили отметку в 90%. Так, Банк "ФК "Открытие" исчерпал квоту по "Семейной ипотеке" на 94,9%, Банк ДОМ.РФ - на 99,4%, а Сбер - на 102%.

Совокупный лимит на все банки на выдачу "Семейной ипотеки" на 8 февраля был израсходован примерно на 87,4%, следует из данных ДОМ.РФ. В госкомпании не стали комментировать, возможно ли перераспределение квот, как это было сделано ранее по IT-ипотеке.

Как отмечал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, программа "Семейной ипотеки" стала самой популярной и большой по объему выдачи в 2023 году. По данным ДОМ.РФ, за январь-декабрь 2023 года таких кредитов в РФ было оформлено на 2,1 трлн рублей, а доля программы выросла до 46% в общем количестве льготных займов по итогам 2023 года.