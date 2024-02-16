Британские университеты угрожают вывести £5 млрд из банков

Кембридж, Оксфорд, Лондонская школа экономики и еще 18 британских университетов предупредили банки, что готовы перевести £5 млрд со счетов, если кредитные организации будут отставать от плана по достижению «нулевых выбросов» к 2050 году, сообщила Financial Times (FT).

Коалиция, возглавляемая Кембриджем, требует от банков и управляющих компаний разработать «зеленые» финансовые продукты. Они должны гарантировать, что средства клиентов не будут направлены прямо или косвенно на финансирование новых нефтяных, угольных или газовых проектов. Университеты заявляют, что банки должны следовать плану Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому для сокращения объема вредных выбросов до нулевых значений необходимо было прекратить финансирование поставок ископаемого топлива с 2021 года.

Строительство новой инфраструктуры, такой как угольные и газовые электростанции и трубопроводы, сохранит спрос на ископаемое топливо на десятилетия, объяснил требование финансовый директор Кембриджского университета Энтони Оджерс. При этом он отметил, что лишь немногие финансовые организации соответствуют условиям, выдвинутым вузами. Согласно анализу Reclaim Finance, результаты которого приводит FT, из ста крупнейших по размеру активов банков мира только французский La Banque Postale отвечает требованиям коалиции. А среди ста крупнейших управляющих компаний не соответствует ни одна.