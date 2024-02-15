Путин разрешил совершение сделок с акциями Ozon и группы «Ренессанс страхование»

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование» и «Озон холдингс пиэлси» (Ozon Holdings Plc)», — говорится в документе, под которым глава государства поставил подпись.