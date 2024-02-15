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Совет директоров Yandex N.V единогласно одобрил продажу российских активов

Совет директоров нидерландской компании Yandex N.V. единогласно одобрил продажу своих российских активов за 475 млрд рублей, следует из опубликованного отчета "Яндекса".

Совет директоров Yandex N.V одобрил продажу российских активов
© РИА Новости

"Сделка была единогласно одобрена советом директоров Yandex N.V", - сообщила компания.

В рамках соглашения новой головной структурой "Яндекса" станет калининградское МКАО "Яндекс", а зарубежному бизнесу отойдут стартапы Nebius, Toloka, Avride и TripleTen.

О продаже бизнеса "Яндекса" консорциуму частных инвесторов было объявлено 5 февраля 2024 года. Основным владельцем станет ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". У совладельцев фонда будут доли от 10% до 35%.

Yandex N.V., как продавец активов, по итогам сделки получит сумму, которая эквивалентна не менее чем 230 млрд рублей в юанях. Закрытие сделки по продаже бизнеса "Яндекса" пройдет в два этапа, первый - в I полугодии 2024 года, второй - через семь недель после.

"Яндекс" сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением указанных зарубежных стартапов, а также дата-центра в Финляндии. В свою очередь, российский "Яндекс" сохранит права на все технологии и предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

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