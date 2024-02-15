Reuters: Украина отказалась исключать Raiffeisen из списка "спонсоров войны"
Украина отказалась исключать банковскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) из списка "спонсоров войны" из-за продолжения работы в России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.
По его данным, недовольство украинских властей вызвало отсутствие конкретных действий, направленных на прекращение деятельности в РФ.
"Остается несколько неясных моментов", - приводит агентство цитаты из письма, направленного украинской стороной в управление банка.
"Непонятно, когда, если вообще это возможно, будет реализовано отделение [российского подразделения от головной структуры]", - подчеркнули в Киеве.
Как сообщил представитель RBI агентству, банк не может сейчас назвать сроки, в которые удастся покинуть Россию, поскольку это зависит от решений регулирующих органов.
В декабре 2023 года посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил ТАСС, что RBI подвергается беспрецедентному давлению из-за продолжающейся работы в России.
В декабре 2023 года агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники в ЕС, что Австрия блокировала 12-й пакет санкций против РФ, требуя от Украины исключения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний, "поддерживающих Россию". После того, как Австрия сняла свое вето, заставив Киев в обмен исключить RBI из списка "спонсоров войны", 18 декабря 2023 года ЕС утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России.
Банк Raiffeisen работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Руководство RBI неоднократно заявляло, что планирует продать российский бизнес или выделить его из состава группы. В марте 2023 года министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что Raiffeisen Bank International следует самостоятельно принимать решение о возможности продолжения работы в РФ в условиях западных санкций.