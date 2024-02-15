ФАС возбудила дело против банка "ФК Открытие" за нарушение в рекламе кредита

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против банка "ФК Открытие", выявив признаки нарушения федерального закона "О рекламе". Об этом сообщается на официальном сайте ФАС. В заявлении отмечается, что служба получила обращение от Банка России. Финансовый регулятор обратил внимание на нарушения в рекламе банка "ФК Открытие", которая касалась кредита и распространялась в сети. По данным Центрального банка РФ, в соответствующих материалах кредитная организация указала только привлекательную для клиентов процентную ставку и не стала добавлять иные условия займа. "Таким образом потребители получали неполную информацию о всех условиях кредита, определяющих его стоимость, таких как срок кредита и условие о заключении договора страхования", — уточняется в публикации. В результате ФАС возбудила дело по признакам нарушения ч. 3 ст. 28 и ч. 7 ст. 5 ФЗ "О рекламе". Если вина банка "ФК Открытие" будет доказана, организацию привлекут к административной ответственности в соответствии с российским законодательством.