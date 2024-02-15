Эксперты объяснили, почему минералка «Джермук» осталась в магазинах

РИА Новости рассказало, что минеральная вода «Джермук» не исчезла из российских магазинов после происшествия в Северной Осетии. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак») агентству заявили, что блокируется продажа определенных партий, считающихся потенциально опасными.

В ЦРПТ подчеркнули, что «Честный знак» блокирует только те партии, на которые указал Роспотребнадзор.

В Wildberries РИА Новости рассказали, что с 13 февраля приостановили продажу воды «Джермук» и удалили карточки товара, расфасованного в стеклянные бутылки объемом 0,5 литра.

Ранее СМИ сообщили, что житель Владикавказа сделал глоток из бутылки, в которой вместо минеральной воды оказался уксус. Мужчина получил ожог пищевода и впоследствии скончался. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что мужчин пил из «новой закрытой бутылки».

В связи со смертью мужчины возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи отдельных партий минеральной воды для проверки. Речь идет о партиях с датой производства 28.12.2023 в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра.