Cisco объявила о массовых увольнениях из-за жесткой экономии

Производитель сетевого оборудования, американская Cisco, объявила о массовых увольнениях персонала. О намерениях фирмы сократить более четырех тысяч сотрудников сообщает Reuters.

Компания собирается уволить пять процентов глобальной рабочей силы. Ради жесткой экономии Cisco также снизила целевой показатель годовой выручки с 53,8-55 миллиардов до 51,5-52,5 миллиарда долларов. После этих новостей акции производителя упали более чем на 5 процентов. Аналитики предполагают, что спрос на продукты Cisco останется низким, так как клиенты в телекоммуникационной отрасли ограничивают расходы и избавляются от избыточных запасов сетевого оборудования.

«Мы по-прежнему наблюдаем слабый спрос со стороны наших клиентов, предоставляющих телекоммуникационные и кабельные услуги», — заявил генеральный директор компании Чарльз Роббинс.

Компания, в которой работает 85 000 сотрудников, планировала увольнения и реструктуризацию, чтобы сосредоточиться на быстрорастущих отраслях. На выходные пособия и другие расходы, связанные с увольнениями персонала, планируют потратить порядка 800 миллионов долларов.

Cisco объявила о решении прекратить свою деятельность в России и Белоруссии 23 июня 2022 года. При этом корпорация объявила о приостановке всех бизнес-операций в указанных странах еще в марте на фоне событий на Украине.